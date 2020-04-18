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Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я испугалась и не могла поверить в случившееся"

Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я испугалась и не могла поверить в случившееся"

В карьере 62-летней Шэрон Стоун было немало ярких выходов на красную ковровую дорожку, но случались и промахи, которые она не может забыть. В новом интервью 49-летней Наоми Кэмпбелл на YouTube-канале супермодели актриса вспомнила, как накануне церемонии вручения премии "Оскар-1996" ей не в чем было идти на гала-вечер, потому что по ее вечернему платью проехал грузовик.

В том году Стоун впервые оказалась в числе номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за работу над фильмом Мартина Скорсезе "Казино" (Casino). Дизайнер Вера Вонг сшила для нее розовое платье, в котором Шэрон вышла бы на красную дорожку, если бы за день до церемонии парень из службы доставки не испортил наряд звезды. Коробка с платьем выпала из его грузовика, водитель включил заднюю передачу и проехал колесами по платью, оставив на нем черный след.


Шэрон Стоун и Наоми Кэмпбелл

Я испугалась и не могла поверить в случившееся. Номинация на "Оскар" была огромным шагом вперед для меня. Я наконец-то добралась до этого важного этапа в карьере. И этот парень испортил мне платье! На розовой ткани был черный след от шин,— вспомнила тот день Шэрон Стоун в интервью.


На помощь ей пришла художник по костюмам фильма "Основной инстинкт" (Basic Instinct) Эллен Миройник, которая посоветовала актрисе надеть водолазку Gap, юбку Valentino и платье Armani, которое Шэрон носила как жакет — все это нашлось в гардеробе актрисы.

Эллен вздохнула и попросила меня достать из шкафа любимые вещи. Я сказала, что у меня вообще нет любимых вещей! В итоге я бросала на пол все, что у меня было. В конце концов Эллен стала собирать вещи вместе, остановив выбор на водолазке Gap, юбке от Valentino и платье Armani. Ну а я дополнила все это цветком гардении из сада,— рассказала актриса.


Шэрон Стоун в 1996 году

Когда актриса и стилист наносили последние штрихи, мама Стоун заметила дыру на ткани.

Она зашивала ее буквально на ходу, когда я шла к лимузину,

— вспомнила звезда.


Свой рассказ Шэрон закончила признанием, что провал с платьем накануне церемонии был дурным знаком.

Я поняла, что победы мне не видать,

— сказала она.

В 1996 году "Оскар" за лучшую женскую роль получила Сьюзан Сарандон, снявшаяся в фильме "Мертвец идет" (Dead Man Walking).

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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