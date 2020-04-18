Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй мировой войны
Музыкант Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял решение Госдумы России перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.
Шнуров иронично заявил, что благодаря утверждению новой даты жизнь россиян изменится к лучшему несмотря, на кризис и пандемию коронавируса.
С пошлым не закончив войны,
Дума на своей волне.
Но теперь мы все спокойны,
Жизнь наладится вполне.
Артист захотел взглянуть на автора законодательной инициативы.
**** [Что] там нам кризис, вирус.
Кто придумал в сей момент
Столь необходимый миру
Важный двинуть документ?
Музыкант также вспомнил, что 3 сентября — известная песня Михаила Шуфутинского.
Кто-то умный, ***** [черт подери], как овощ,
Это мягко говоря.
Шуфутинский всем нам в помощь,
Снова третье сентября.
14 апреля Госдума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября. Ранее этим днем считалось 2 сентября.