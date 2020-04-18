Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй мировой войны

Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй мировой войны

Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй мировой войныСергей ШнуровФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял решение Госдумы России перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Шнуров иронично заявил, что благодаря утверждению новой даты жизнь россиян изменится к лучшему несмотря, на кризис и пандемию коронавируса.

С пошлым не закончив войны,
Дума на своей волне.
Но теперь мы все спокойны,
Жизнь наладится вполне.

Артист захотел взглянуть на автора законодательной инициативы.

**** [Что] там нам кризис, вирус.
Кто придумал в сей момент
Столь необходимый миру
Важный двинуть документ?

Музыкант также вспомнил, что 3 сентября — известная песня Михаила Шуфутинского.

Кто-то умный, ***** [черт подери], как овощ,
Это мягко говоря.
Шуфутинский всем нам в помощь,
Снова третье сентября.

14 апреля Госдума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября. Ранее этим днем считалось 2 сентября.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Собчак нашла у Канделаки «самый идиотичный пост» о теории арийского превосходства
Собчак нашла у Канделаки «самый идиотичный пост» о теории арийского
Олег Бондаренко: «В этом году не стоит ждать решения косовского вопроса»
Олег Бондаренко: «В этом году не стоит ждать решения косовского
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей российской
Министра Хакасии Сергея Новикова суд арестовал на два месяца
Министра Хакасии Сергея Новикова суд арестовал на два месяца
Айза Анохина о Насте Ивлеевой: «Прикольно наблюдать, как слава портит людей»
Айза Анохина о Насте Ивлеевой: «Прикольно наблюдать, как слава портит
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
Карантинный гид по YouTube: 10 развлекательных шоу для нескучной самоизоляции — от Ивлеевой до Маркони
Карантинный гид по YouTube: 10 развлекательных шоу для нескучной
Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй мировой войны
Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй
В знак солидарности. Узбекистан передал РФ 5 млн медицинских масок
В знак солидарности. Узбекистан передал РФ 5 млн медицинских масок
Спектакли Мариинского театра посмотрело онлайн 25 миллионов зрителей
Спектакли Мариинского театра посмотрело онлайн 25 миллионов зрителей
Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после благотворительного забега
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии

Еще по теме

Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны
Матвиенко прокомментировала перенос даты окончания Второй мировой войны
Перенос Госдумой даты конца Второй мировой войны напомнил о теракте в Беслане
Госдума изменила памятную дату - День окончания Второй мировой войны