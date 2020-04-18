Шнуров в матерных стихах высмеял перенос даты окончания Второй мировой войны

Вадим Карасев

Сергей ШнуровФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял решение Госдумы России перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Шнуров иронично заявил, что благодаря утверждению новой даты жизнь россиян изменится к лучшему несмотря, на кризис и пандемию коронавируса.

С пошлым не закончив войны,

Дума на своей волне.

Но теперь мы все спокойны,

Жизнь наладится вполне.

Артист захотел взглянуть на автора законодательной инициативы.

**** [Что] там нам кризис, вирус.

Кто придумал в сей момент

Столь необходимый миру

Важный двинуть документ?

Музыкант также вспомнил, что 3 сентября — известная песня Михаила Шуфутинского.

Кто-то умный, ***** [черт подери], как овощ,

Это мягко говоря.

Шуфутинский всем нам в помощь,

Снова третье сентября.

14 апреля Госдума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября. Ранее этим днем считалось 2 сентября.