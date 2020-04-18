Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шнуров заявил о заражении коронавирусом

Шнуров заявил о заражении коронавирусомСергей ШнуровФото: РИА НовостиПродолжение: Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», — сказал артист спортсмену и пояснил, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге. По его словам, в магазин он ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

Шнуров пожелал заразить депутатов, предположив, что таким образом получится обновить состав Госдумы. «Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну», — отметил музыкант.

В январе рокер написал стихотворение о вспышке коронавируса. Он призвал воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов. Кроме того, артист напомнил, что «не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с
Испанцам раздадут по 500 евро просто так
Испанцам раздадут по 500 евро просто так
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей
Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после неутешительного прогноза
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после неутешительного
В Португалии число случаев заражения COVID-19 приблизилось к 20 тысячам
В Португалии число случаев заражения COVID-19 приблизилось к 20
Коронавирус ударил по производителям золота
Коронавирус ударил по производителям золота
Врачам дали совет полоскать рот спиртом и капать кислоту в глаза от коронавируса
Врачам дали совет полоскать рот спиртом и капать кислоту в глаза от
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Еще по теме

Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Шнуров написал стихотворение о вспышке смертельного коронавируса
Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии коронавируса