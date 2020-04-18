Шнуров заявил о заражении коронавирусом

Вадим Карасев

Сергей ШнуровФото: РИА НовостиПродолжение: Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», — сказал артист спортсмену и пояснил, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге. По его словам, в магазин он ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

Шнуров пожелал заразить депутатов, предположив, что таким образом получится обновить состав Госдумы. «Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну», — отметил музыкант.

В январе рокер написал стихотворение о вспышке коронавируса. Он призвал воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов. Кроме того, артист напомнил, что «не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать».