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Сидящие в самоизоляции россияне начали баловать себя деликатесами

Сидящие в самоизоляции россияне начали баловать себя деликатесамиФото: Depositphotos

За последние недели в России выросла доля домашнего потребления мяса. Если с начала пандемии покупатели запасались продуктами первой необходимости, то сейчас они предпочитают покупать еду, которая позволяет экономить время при приготовлении блюд, а также деликатесы, чтобы побаловать и порадовать себя, сидя в самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GfK. Копия документа имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, на неделе c 6 по 12 апреля в топ-5 категорий по приростам покупок вошли более дорогие, а также удобные продукты: окорок, карбонад, сырокопченые и сыровяленые колбасы, а также ветчины и холодец. «То, что людям по-прежнему важно себя баловать и радовать, доказывают и покупки баранины, которые на 11-й неделе выросли на 182 процента в натуральном выражении», — говорится в исследовании. Что касается птицы, то ее теперь чаще покупают тушкой.

Будущее развитие спроса зависит от ситуации в экономике и покупательской способности. «Так что, состоятся ли массовые шашлыки в начале мая, — пока большой вопрос. В том году росту сезонного спроса на мясо помешало холодное лето, в этом — на пути может встать самоизоляция», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что во время самоизоляции из-за коронавируса в стране вырос спрос на спортивные товары. Наибольшим спросом пользуются эластичные фитнес-ленты (на 45 процентов больше покупок), гири (плюс 44 процента) и коврики для занятий спортом (плюс 31 процент).

За последние сутки в стране зафиксировано более четырех тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (1959), Московской области (472) и Санкт-Петербурге (424). В регионах действует режим самоизоляции: без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По Москве можно передвигаться при наличии спецпропуска.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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