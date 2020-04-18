СМИ сообщили о коронавирусе у главы УПЦ Онуфрия: в церкви опровергают

Алексей Вольцев

У предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который на днях, невзирая на карантин, приглашал украинцев на пасхальные богослужения в храмы, подтвердили заражение COVID-19.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Онуфрий находится в специальной палате в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.

Сообщается, что в спецпалате находится самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом.

Тем временем в Центре информации УПЦ опровергли информацию о болезни священников и сообщили, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и якобы готовятся к пасхальному богослужению.

Напомним, за минувшие сутки, 17 апреля, официально подтверждено заболевание COVID-19 еще у 26 монахов Киево-Печерской лавры. Накануне болезнь обнаружили у трех преподавателей и 16 студентов Киевской духовной академии и семинарии, которая находится на территории лавры. Общее число заразившихся COVID-19 на территории монастыря превышает 140 человек, умерли три человека.