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Собчак нашла у Канделаки «самый идиотичный пост» о теории арийского превосходства

Собчак нашла у Канделаки «самый идиотичный пост» о теории арийского превосходстваКсения Собчак в роли Евы БраунКадр: фильм «Гитлер капут!»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост в Instagram генерального продюсера Матч ТВ Тины Канделаки, в котором та упомянула теорию арийского превосходства.

«Тина написала самый идиотичный пост. Пост о том , что не испытывать восторг по поводу чужого купания в макаронах мне не позволяет "теория арийского превосходства" (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»)», — отреагировала Собчак, отметив, что нашла у Канделаки соответствующую цитату.

В своей публикации Канделаки поддержала певца Егора Крида, телеведущих Анастасию Ивлееву и Ольгу Бузову, подчеркнув, что они имеют право самовыражаться как угодно, и обратилась к критикам. «О, эта арийская теория превосходства — куда же без нее. Как же можно не быть самыми умными, самыми посвященными, самыми нравоучительными среди нас — унылого плебса?» — поиронизировала генпродюсер «Матч ТВ», добавив смеющийся смайл.

Затем Канделаки опубликовала еще одну запись, в которой объяснила, что ее слова о теории арийского превосходства не были адресованы Собчак, и попеняла той за опечатки. «Ксюша, зачем же так сильно кричать, попав в поставленный на всякий случай капкан?» — спросила она.

Последние несколько недель Канделаки и Собчак регулярно обмениваются колкостями в соцсетях. Одним из поводов, в частности, стала критика со стороны Собчак в адрес фигуры Канделаки.

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По материалам: lenta.ru

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