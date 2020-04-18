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Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениямиВладимир СоловьевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе. Фрагмент опубликован на другом YouTube-канале, из оригинальной записи высказывания были вырезаны.

Конфликт с сотрудниками у Соловьева произошел во время стрима с ответом спортивному комментатору Василию Уткину. Ведущий требовал вывести на экран посты журналиста из аккаунта в Twitter, но произошла заминка. «Ребята, выведите пожалуйста. Слушайте, ребят, что значит у вас не готово?! Выведите, пожалуйста, тви (скорее всего, имелось в виду слово «твит» — прим. «Ленты.ру») от месье Уткина!» — повысив тон, сказал Соловьев.

Позже он продолжил высказываться в адрес подчиненных. «Как у вас может быть не готово, когда у меня написано, что у вас готово! Или вы на Уткина работаете?» — добавил Соловьев и обратился напрямую к сотрудникам: «Если вы не способны быть подготовленными к эфиру, давайте вы уволитесь. Я вам буду за это очень благодарен. Просто увольтесь».

Во время оценки другого твита Уткина ведущий «России 1» вновь вспомнил о недочетах в работе членов его команды: «Вы, дорогие друзья, меня, конечно, сегодня сильно удивляете. Я так вежливо скажу. Сказать, что я от вас в бешенстве, — значит не сказать ничего».

Ранее в том же эфире Соловьев, отказавшийся от словесного баттла с Василием Уткиным, осыпал его насмешками над лишним весом и пытался разоблачить его сексуальную ориентацию. Он обозвал Уткина мразью и «жирной скотиной».

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По материалам: lenta.ru

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