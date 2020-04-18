Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву

Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву
Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

"Специальный рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва-Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля. Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений", - сказали в посольстве.

По прибытии в Москву россияне пройдут карантин в соответствии с действующими правилами.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Депутат: указ мэра Москвы о регистрации машин не относится к спецслужбам
Депутат: указ мэра Москвы о регистрации машин не относится к
Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон
Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива с друзьями
Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества в будущем
Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества
Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских врачей
Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских
Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы применения
Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы
Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С
Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С
"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать
"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после благотворительного забега
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после пандемии
"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после

Еще по теме

Пассажиры задержанного в Ташкенте рейса "Аэрофлота" вылетели в Москву
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву из Рима
"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву
Рейс "Аэрофлота" SU2383 вылетел из Женевы в Москву по расписанию