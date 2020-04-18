Спектакли Мариинского театра посмотрело онлайн 25 миллионов зрителей

Анастасия Иванова

Трансляции и показы спектаклей и концертов Мариинского театра посмотрели 25 миллионов зрителей, сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что наибольший зрительский интерес среди оперных спектаклей вызвал "Евгений Онегин" Петра Чайковского, он собрал 1,7 миллиона просмотров. Среди балетов лидирует "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, собравший 1,6 миллиона просмотров.

Цикл концертов в московском зале "Зарядье", где прозвучали все симфонии Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, суммарно набрал более трех миллионов просмотров.

Также добавляется, что показы сказки "Петя и волк" Сергея Прокофьева уже стали субботней традицией.

"Серия интернет-показов концертов и спектаклей Мариинского театра становится все более популярной. Четырнадцатого апреля общее число зрителей достигло 21,5 миллиона, а спустя всего четыре дня преодолело отметку в 25 миллионов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проект "Мариинский онлайн" будет формировать сетку трансляций, ориентируясь на запросы зрителей.