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Спектакли Мариинского театра посмотрело онлайн 25 миллионов зрителей

Спектакли Мариинского театра посмотрело онлайн 25 миллионов зрителей
Трансляции и показы спектаклей и концертов Мариинского театра посмотрели 25 миллионов зрителей, сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что наибольший зрительский интерес среди оперных спектаклей вызвал "Евгений Онегин" Петра Чайковского, он собрал 1,7 миллиона просмотров. Среди балетов лидирует "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, собравший 1,6 миллиона просмотров.

Цикл концертов в московском зале "Зарядье", где прозвучали все симфонии Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, суммарно набрал более трех миллионов просмотров.


Также добавляется, что показы сказки "Петя и волк" Сергея Прокофьева уже стали субботней традицией.

"Серия интернет-показов концертов и спектаклей Мариинского театра становится все более популярной. Четырнадцатого апреля общее число зрителей достигло 21,5 миллиона, а спустя всего четыре дня преодолело отметку в 25 миллионов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проект "Мариинский онлайн" будет формировать сетку трансляций, ориентируясь на запросы зрителей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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