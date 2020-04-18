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Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса

Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавирусаФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спрогнозирован дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса. На плантациях в Южной Америке может возникнуть нехватка рабочих, пишет агентство Bloomberg.

Закрытие банков, сокращение рабочего времени, а также трудности с передвижением и страх работников перед заражением на фермах вызвали опасения нехватки рабочих. В особенности это относится к Колумбии, Бразилии и Перу, на долю которых приходится почти две трети мирового производства бобов арабики.

Рабочие уходят с плантаций, так как боятся заразиться коронавирусом. Они спят в переполненных жилищах, что увеличивает риск заражения даже при одном случае инфицирования. К тому же, сбор кофе является тяжелой низкооплачиваемой ручной работой в сложных погодных условиях — под палящим солнцем. Поэтому Колумбию дефицит работников может затронуть сильнее, так как там, в отличие от Бразилии, наиболее распространен ручной сбор кофейных зерен.

Сообщается, что запасы кофе были исчерпаны в тот момент, когда вирус вызвал панику и скупку продуктов в магазинах, в результате чего цены на арабику подскочили. Сбор урожая должен начаться в следующем месяце, однако производство кофе в этом году не сможет удовлетворить спрос, так что придется использовать остатки запасов с прошлого года.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции, введенный почти по всему миру из-за пандемии коронавируса, поднял мировые цены на кофе. Из-за закрытия ресторанов, кафе и кофешопов на карантин, а также массового перехода людей на удаленную работу те начали активно скупать кофе в супермаркетах, чтобы готовить и пить его в домашних условиях.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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