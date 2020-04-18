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США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР — МИД

США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР — МИД

Принадлежащие США биологические лабораторные центры, находящиеся за рубежом, могут быть ориентированы на разработку бактериологического оружия.

Такой вывод можно сделать из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. На брифинге 17 апреля она сообщила, что в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США.

Есть такое присутствие и на территории бывших республик СССР. В Москве не исключают, что в подобных референс-лабораториях могут вестись исследования по части возбудителей различных опасных заболеваний, в том числе в военных целях.

В своем выступлении Захарова напомнила, что США открыли в Грузии американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Этот центр официально вошел в состав военной системы США глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний.

Представитель МИД добавила, что недавно в этом центре побывали представители Пентагона, которые предлагали грузинской стороне расширить диапазон проводимых исследований.

Хотя власти Грузии постоянно заявляют о том, что американский центр только и делает, что помогает грузинам бороться с коронавирусом 24 часа в сутки, такая версия выглядит сомнительной.

Как сообщало ИА Newstes, центр имени Ричарда Лугара официально является подразделением Пентагона. И исследованиями в нем занимаются биологи из грузинского Соединения медицинских исследований Пентагона (USAMRU-G).

При этом, в третий уровень лаборатории имеют доступ только граждане США, которые получили разрешение на работу с секретной информацией. Все они наделены дипломатическим статусом по Межправительственному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере 2002 года.

В задачи центра входят исследование биоагентов (сибирской язвы и туляремии), вирусных заболеваний (включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго) и сбор биологических образцов для будущих экспериментов. Большую часть работ военное агентство DTRA передало в руки частных компаний, которые неподотчетны Конгрессу.

Все это больше напоминает секретную военную деятельность, которая лишь прикрывается заявлениями о гуманитарных целях программы, разработанной генералами из Пентагона.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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