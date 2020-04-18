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США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавирусаДональд ТрампФото: Globallookpress.com

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, а также устанавливают происхождение коронавирусной инфекции. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

По последним данным, на первом месте по количеству зараженных и умерших по-прежнему остаются США. Там заразились более 699 тысяч человек, еще более 36,8 тысячи скончались.

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Количество заразившихся на планете превысило 2,2 миллиона.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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