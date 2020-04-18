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Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова

Стала известна личность возлюбленной комика Александра ГудковаАлександра Гагаринская и Александр ГудковФото: @gudokgudok

Возлюбленной российского комика Александра Гудкова является 33-летняя Александра Гагаринская из Риги. О личности избранницы стало известно Starhit.

По данным издания, возлюбленную не раз видели в компании Гудкова. Согласно опубликованным снимкам, еще в феврале он был с Гагаринской, которая демонстрировала обручальное кольцо. Недавно такое же украшение заметили и на безымянном пальце комика.

Издание утверждает, что пара уже сыграла свадьбу прошлым летом. На найденных Starhit кадрах Гудков позирует в костюме, а Гагаринская — в белом платье прямого покроя.

Тем не менее Гудков в интервью Ксении Собчак сообщал лишь о том, что планирует свадьбу и что у него есть любимый человек. Он рассказал, что полгода назад сделал предложение, но не раскрыл имя второй половинки. Комик отмечал, что решил не устраивать свадебное торжество. Собчак в ответ на это заявила, что готова провести его свадьбу бесплатно.

37-летний Александр Гудков — актер, сценарист, комик. Был капитаном команды КВН «Федор Двинятин», креативный директор Comedy Woman и участник шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Благодаря работам в рубрике «Музыкальная студия Александра Гудкова» раскрыл талант сценариста к музыкальным клипам российских звезд и пародий на клипы различных исполнителей.

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По материалам: lenta.ru

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