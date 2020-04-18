Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети

Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсетиЕлена ЛетучаяФото: @elenapegas

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с «СТС Медиа» запускает проект «Занятные чтения», в рамках которого известные телеведущие и актеры прочитают из дома любимые сказки, чтобы развлечь детей на самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Видео со сказками опубликуют 16 и 17 апреля в официальных группах телеканалов СТС, «Dомашний», «ЧЕ!» и СТС Love и в дальнейшем будут доступны в записи по хештегу #ЗанятныеЧтения. В проекте примут участие телеведущие Елена Летучая, Михаил Шац, Павел Астахов, Влад Чижов, Александр Белькович, Григорий Ляховецкий, Катя Гершуни, актрисы Анна Невская, Ольга Павловец и Юлия Такшина, экс-участницы группы «Ранетки» Женя Огурцова и Лена Третьякова.

Пока взрослые занимаются делами, работают или отдыхают дети послушают знакомые сказки: «Алиса в Стране чудес», «Сказка о золотом петушке», «Свинопас», «Мишкина каша», «Элмер на ходулях», «Как муравьишка домой спешил», русская народная сказка «По щучьему велению» и другие.

Расписание эфиров доступно в афише «Дома — это ОК!».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить ее пол
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера рвется в бой — и другие новости
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР — МИД
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР —
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины

Еще по теме

Актеры театра и кино приглашают на «Рождественские чтения» в Кунцево Плаза
Дизайнеры Юдашкин и Чапурин украсили елки в столице
Украинская карательница надела платье и выступила в непривычном амплуа (ФОТО)
В российской соцсети появились сервисы «Госуслуг»