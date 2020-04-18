Том Харди показал финальную битву "Венома" без спецэффектов
Сегодня, 11:42 Лидия Мартынова
. Британский актер Том Харди опубликовал в инстаграме видео со съемок первого фильма "Веном". На нем показано, как выглядела бы финальная битва симбиотов Эдди Брока (Харди) и Карлтона Дрейка (Риз Ахмед) без спецэффектов.
"Неловкий фрагмент из-за кулис, который записала Келли Марсел (продюсер). Какой-то физический театр", – написал актер.
Движения актеров действительно больше напоминают грациозный танец, чем жестокую битву двух сильнейших инопланетных существ, как в фильме. В "Веноме" герой Харди сражается за спасение Вселенной, а Ахмеда – за ее порабощение.
За сутки шуточное видео набрало более одного миллиона просмотров.
Ожидается, что вторая часть блокбастера Marvel выйдет в октябре этого года. Дату премьеры пока не переносили.
По материалам: ria.ru