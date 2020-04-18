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Том Харди показал финальную битву "Венома" без спецэффектов

Том Харди показал финальную битву "Венома" без спецэффектов
. Британский актер Том Харди опубликовал в инстаграме видео со съемок первого фильма "Веном". На нем показано, как выглядела бы финальная битва симбиотов Эдди Брока (Харди) и Карлтона Дрейка (Риз Ахмед) без спецэффектов.

"Неловкий фрагмент из-за кулис, который записала Келли Марсел (продюсер). Какой-то физический театр", – написал актер.


Движения актеров действительно больше напоминают грациозный танец, чем жестокую битву двух сильнейших инопланетных существ, как в фильме. В "Веноме" герой Харди сражается за спасение Вселенной, а Ахмеда – за ее порабощение.


За сутки шуточное видео набрало более одного миллиона просмотров.

Ожидается, что вторая часть блокбастера Marvel выйдет в октябре этого года. Дату премьеры пока не переносили.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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