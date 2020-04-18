Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы применения

Роман Иванов

Торосферические днища – важная составляющая сосудов, работающих под высоким давлением. Их конструкция состоит из двух элементов – сферы и тора.

Первая часть создается методом штамповки. Для этого используется гидравлический пресс. Она может иметь разные диаметры. Тор производится технологией холодного фланжирования – обкатки либо пластической деформации. Особенность метода заключается в отсутствии отходов.

Конструкция типовых торосферических днищ

Все сосуды, работающие под высоким давлением, относятся к оборудованию высокой степени опасности. К их проектированию и производству необходимо подходить серьезно. Конструктору нужно правильно подобрать все компоненты емкости, в том числе формы и размера днища. Полусфера считается лучшим выбором. Благодаря данному исполнению давление равномерно распределяется по всей поверхности. Это дает возможность использовать элементы с относительно тонкими стенками.

В стандартных типоразмерах торосферическое днище может иметь диаметр в пределах 320-5000 мм. Для производства комплектующих применяется нержавеющая и углеродистая сталь. Толщина стенок сосудов составляет 3-30 мм. Характеристики готовых изделий определяются требованиями ГОСТ Р-34347-2017. Возможным является и изготовление выходящих за рамки стандартных типоразмеров.

Преимущества и сферы применения

Преимущества днищ торосферического типа заключаются:

в большом диапазоне диаметров;

высокой прочности при минимальной толщине стенок;

стойкости к агрессивному воздействию нефтепродуктов, химических соединений, органики и т. д.

Эти днища нашли широкое распространение в пищевой сфере. Ими комплектуются сироповарочные котлы, сосуды для готовки и хранения сахарного сиропа. Они входят в состав напорных, сортировочных, купажных аппаратов. Не менее востребованы торосферические емкости на химических предприятиях в отрасли добычи и переработки нефтепродуктов. Их можно встретить в конструкции вакуумных приемников, ресиверов, воздухосборников. Ими оснащаются адсорберы, конвертеры, дисольверы. Реже емкости данного пита применяются в ЖКГ. Здесь они выступают в качестве заглушек для трубопроводных систем.

Продаются торосферические днища без и с дополнительной обработкой. Последняя включает в себя снятие фасок и подрезание торцов, обработку пескоструйным методом, полировку поверхностей.