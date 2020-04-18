Трамп заявил о расследовании обстоятельств появления коронавируса

Лидия Мартынова

США ведут расследование, главной целью которого является выяснение обстоятельств появления коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон также устанавливает происхождение вируса.

«Было много странных вещей, идет расследование. Все началось с Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА Newstes, американские сенаторы призвали наказать Пекин за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба и пандемии.

Китай при этом отвергает высказанные в Соединённых Штатах утверждения о якобы лабораторном происхождении коронавируса Covid-19, «источником» которого за океаном называют одно из исследовательских учреждений в китайском городе Ухань.