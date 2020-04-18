У первого заболевшего коронавирусом в Севастополе осталось лишь 30% легких

Вадим Карасев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о выписке первого пациента, госпитализированного с коронавирусом в этом городе.

По словам Развожаева, у мужчины сохранилось лишь 30% легких:





По словам медиков, на которые ссылается Развожаев, будет процесс регенерации поврежденных тканей. Но точных прогнозов, насколько восстановятся легкие, дать невозможно.

О самом пациенте известно, что он входил в пятерку первых госпитализированных с коронавирусом в Севастополе. Лечение заняло несколько недель, передает РИА Новости. Состояние мужчины было тяжелым, на грани подключения к ИВЛ. Севастопольских врачей консультировали столичные коллеги.

По данным на пятницу, 17 апреля в Севастополе зафиксировано 12 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять пациентов выписаны из больницы.