Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя победителем

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Спортивный комментатор Василий Уткин объявил о намерении завершить конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Себя Уткин посчитал победителем в этой войне. Об этом он рассказал в программе «Паноптикум» на телеканале «Дождь» в беседе с журналистами Анной Немзер и Александром Невзоровым. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале Невзорова.

По словам Уткина, он занимался конфликтом с Соловьевым на досуге, а продолжать его не планирует. «Понимаете, здесь же как раз совершенно поразительна пропорция усилий, потому что человек завелся от эфира на телеканале "Дождь" и решил это прокомментировать максимально широковещательно», — сказал комментатор и отметил, что после одного его твита ведущего «перло три дня».

Уткин добавил, что реакция Соловьева выглядела для него «забавно и весело». Он также объяснил, почему не намерен продолжать участвовать в конфликте с ведущим. «Моя армия заинтересована в победе и не заинтересована в оккупации», — подчеркнул Уткин.

12 апреля Соловьев назвал Уткина психически больным человеком. Таким образом ведущий отреагировал на высказывание спортивного комментатора в эфире «Дождя»: Уткин возмутился действиями российских властей в период распространения коронавируса и заявил, что ему «такое государство не нужно».

В дальнейшем они устроили словесную перепалку в Twitter. Уткин назвал Соловьева «педерастической обезьяной». Соловьев в ответ предположил, что у его оппонента «синдром Туретта, отягощенный запущенной депрессией», а также выразил готовность оплатить ему лечение.

Позже Уткин вызвал Соловьева на очный баттл, однако ведущий отказался и назвал оппонента свиньей. Вместо этого Соловьев посвятил Уткину часть стрима на YouTube. Он насмехался над его лишним весом, направил в его адрес несколько оскорблений и попытался разоблачить его сексуальную ориентацию.