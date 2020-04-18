Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя победителем

Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя победителемФото: АГН «Москва»

Спортивный комментатор Василий Уткин объявил о намерении завершить конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Себя Уткин посчитал победителем в этой войне. Об этом он рассказал в программе «Паноптикум» на телеканале «Дождь» в беседе с журналистами Анной Немзер и Александром Невзоровым. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале Невзорова.

По словам Уткина, он занимался конфликтом с Соловьевым на досуге, а продолжать его не планирует. «Понимаете, здесь же как раз совершенно поразительна пропорция усилий, потому что человек завелся от эфира на телеканале "Дождь" и решил это прокомментировать максимально широковещательно», — сказал комментатор и отметил, что после одного его твита ведущего «перло три дня».

Уткин добавил, что реакция Соловьева выглядела для него «забавно и весело». Он также объяснил, почему не намерен продолжать участвовать в конфликте с ведущим. «Моя армия заинтересована в победе и не заинтересована в оккупации», — подчеркнул Уткин.

12 апреля Соловьев назвал Уткина психически больным человеком. Таким образом ведущий отреагировал на высказывание спортивного комментатора в эфире «Дождя»: Уткин возмутился действиями российских властей в период распространения коронавируса и заявил, что ему «такое государство не нужно».

В дальнейшем они устроили словесную перепалку в Twitter. Уткин назвал Соловьева «педерастической обезьяной». Соловьев в ответ предположил, что у его оппонента «синдром Туретта, отягощенный запущенной депрессией», а также выразил готовность оплатить ему лечение.

Позже Уткин вызвал Соловьева на очный баттл, однако ведущий отказался и назвал оппонента свиньей. Вместо этого Соловьев посвятил Уткину часть стрима на YouTube. Он насмехался над его лишним весом, направил в его адрес несколько оскорблений и попытался разоблачить его сексуальную ориентацию.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского производства
ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского
Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"
Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"
Глава Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
Глава Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смерти
Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса
ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против
Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и поделилась видео из семейного архива
Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и
Депутаты предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Депутаты предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Бывшая жена Армена Джигарханяна: «Если распорядится судьба – умрем рядом!»
Бывшая жена Армена Джигарханяна: «Если распорядится судьба – умрем
Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя победителем
Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя
Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я испугалась и не могла поверить в случившееся"
Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Василия Уткина отстранили от работы комментатором на "Матч ТВ"
Василий Уткин рассказал об обращении к врачам
Комментатор Василий Уткин снялся в клипе «Человек-говно»
Уткин стал креативным директором сети «Джон Донн»