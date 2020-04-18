В День памятников предлагают обсудить общее наследие разных культур

Анастасия Иванова

Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В этот раз его тема — «Общие культуры, общее наследие, общая ответственность».

Праздник установила в 1983 году Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS — ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Ежегодно ИКОМОС выбирает тему-девиз для праздника, в 2020-м это «Общие культуры, общее наследие, общая ответственность». Она отражает глобальный контекст наследия как части культурной самобытности в период быстрого перемещения населения, конфликтов и экологической неопределённости.

Любое наследие — будь то место, ландшафт, или музейная коллекция — часто связано с многочисленными и разнообразными группами и сообществами людей.

«Принимая термин «общий», Международный день памятников и исторических мест 2020 года приглашает участников изучить как идеи совместного использования, так и контраргументы против этого — в отношении культур, наследия и ответственности. Он предлагает обзор традиционного видения темы и ищет новые и разнообразные перспективы и идеи, которые поспособствуют диалогу», — отмечают в ИКОМОС.

В совете обращают внимание на то, что из-за вспышки коронавирусной инфекции некоторые из запланированных событий отменены, перенесены или преобразованы в онлайн-мероприятия.