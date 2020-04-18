В ЕС каждый сам за себя: страны блока игнорируют брюссельские правила, предупредил Макрон

Вадим Карасев

Страны-члены ЕС избегают коллективного руководства перед лицом пандемии коронавируса. Лидеры 27 европейских государств столкнулись с рядом проблем, возникших с момента начала вспышки COVID-19, и в первую очередь с тем, как следует решать надвигающийся финансовый кризис.

По его словам, у блока не осталось иного выбора, кроме как создать фонд, который мог бы выдавать общий долг с общей гарантией для оказания финансовой помощи странам в соответствии с их потребностями, а не размером их экономики. Но коллеги Макрона — европейские лидеры решительно выступают против его плана действий.

Французы призывают выделить около 400 миллиардов евро для фонда реагирования, который будет дополнять помощь, уже предложенную Европейским Центральным банком (ЕЦБ).

Цель состоит в том, чтобы смягчить удар вспышки вируса и блокирование экономики ЕС.

Но ни немцы, ни голландцы не выказывают никаких признаков того, что они согласны с планом Макрона.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что он не поддержит пакет, если он не предусматривает путь к долгу для стран. Нидерланды и Германия категорически против взаимной задолженности.

Отвечая на вопрос, может ли неспособность достичь соглашения о фонде поставить под угрозу будущее еврозоны, Макрон ответил, что это произойдет.

Предупреждение французского президента прозвучало в преддверии встречи лидеров ЕС в следующий четверг. Они обсудят предлагаемый Макроном план создания фонда в режиме видеоконференции в надежде на завершение сделки.

Италия остается самой пострадавшей страной Европы от коронавируса.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен принесла извинения итальянцам за отсутствие помощи блока в начале вспышки COVID-19.

Ее извинения перед итальянским народом происходят на фоне роста анти-настроений в сторону Евросоюза.

Опрос, проведенный компанией „Tecne“ в марте, показал, что по мере того, как Италия всё глубже переживала кризис с нарастанием коронавируса, поддержка итальянцев своей страны в ЕС падала.

Испания также предупредила, что ЕС рискует рухнуть, если блок не прислушается к нуждам бедных стран и не удовлетворит их нужды, пишет „Express“.

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