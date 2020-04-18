В Госдуме ответили на обвинение депутата от КПРФ в адрес "Единой России"

Анастасия Иванова

К депутатам от "Единой России" нет претензий по части соблюдения требований об отсутствии иностранного гражданства, заявил РИА Новости глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба.

Вопрос об иностранном гражданстве поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложивший проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие американского паспорта. Тот, в свою очередь, заявил, что проверять нужно всю Госдуму, а прежде всего — единороссов, так как в соцсетях часто пишут об их иностранном гражданстве.