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В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19

В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще у 26 священников и монахов Киево-Печерской лавры. Всего в столице за сутки 17 апреля COVID-19 выявили у 65 человек, из них 6 медиков.

На утро 18 апреля в Киеве 770 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина — от 19 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко обратился к киевлянам и всем украинцам: «Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!».

Ранее сообщалось об инфицировании коронавирусом преподавателей и студентов Киевской духовной академии, а также о третьей смерти среди монахов Киево-Печерской лавры.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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