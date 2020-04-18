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В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из России

В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из России
Заражение коронавирусом в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, за минувшие сутки выявили еще у 13 граждан Китая, которые ранее вернулись на родину из России через пункт пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции.

Уточняется, что из 13 новых выявленных ввозных случаев пять человек ранее считались бессимптомными носителями коронавируса, однако у них во время нахождения под медицинским наблюдением проявились симптомы, и эти пациенты были включены в статистику подтвержденных ввозных случаев. Всего же в провинции зарегистрировано 377 ввозных случаев заражения.

# Россия
По материалам: ria.ru

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