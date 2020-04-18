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В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19

В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19

Прежний подход белорусских властей к распространению коронавирусной инфекции изменился. Об этом 17 апреля заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком либерально… Да, риторика есть разная, но я не возьмусь сейчас оценивать все нюансы риторики, однако ясно лишь одно, что Белоруссия, ее власти ответственны за контроль над распространением коронавируса в своей стране, а мы ответственны за контроль над этим кризисом и эпидемией в нашей стране. Мы будем делать все, чтобы не было никаких ни внешних, ни внутренних угроз для нашего здоровья», — сказал он.

По словам литовского лидера, невзирая на все, диалог с Минском необходим.

«Мы продолжаем диалог, он идет в экономической жизни, товарные составы следуют в Клайпедский порт, продолжается экономическое сотрудничество», — отметил Науседа.

Напомним, прежние оценки литовского лидера действий официального Минска в борьбе с коронавирусом были более жесткими. В начале апреля он заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о ситуации с Covid-19. По его мнению, «вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются». В ответ на это в белорусском МИДе попросили официальный Вильнюс передать точные сведения о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются». Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Науседе заняться «своим вирусом».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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