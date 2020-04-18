В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
Прежний подход белорусских властей к распространению коронавирусной инфекции изменился. Об этом 17 апреля заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам литовского лидера, невзирая на все, диалог с Минском необходим.
Напомним, прежние оценки литовского лидера действий официального Минска в борьбе с коронавирусом были более жесткими. В начале апреля он заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о ситуации с Covid-19. По его мнению, «вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются». В ответ на это в белорусском МИДе попросили официальный Вильнюс передать точные сведения о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются». Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Науседе заняться «своим вирусом».