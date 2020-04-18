В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

Влада Некрасова

МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.

В этих целях спасатели, в частности, советуют пользоваться респираторами (фильтрующими полумасками) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без соответствующих клапанов.

"В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду", - говорится в рекомендациях ведомства.

При непосредственном контакте с больным коронавирусом желательно использовать респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки. Эффективность защиты органов дыхания в этих респираторах достигает 99%.

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