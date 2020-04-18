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В Минюсте рассказали, как оформить наследство в период ограничительных мер

В Минюсте рассказали, как оформить наследство в период ограничительных мер

В РФ в период ограничительных мер работают дежурные нотариальные конторы. Юридических проблем, в том числе и с оформлением наследства, возникать не должно.

В Минюсте объяснили, что оформить наследство можно оформить у любого нотариуса по последнему месту жительства умершего человека. При этом, в случае, если дело уже вел нотариус, который не попал в список дежурных, проблем также не возникнет.

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты, отметил, что даже в период ограничительных мер, у граждан и бизнеса возникают неотложные юридические вопросы. Поэтому и было принято решение о дежурных нотариальных конторах. пишет РГ.

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По материалам: u-f.ru

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