В Минздраве России одобрили применение китайского лекарства от коронавируса

Анастасия Иванова

Ввезенный в Россию незарегистрированный китайский препарат для лечения коронавируса может применяться по своему назначению.

Как заявили 18 апреля в Минздраве России, никаких препятствий для использования лекарства под названием гидроксихлорохин нет.

В ведомстве пояснили, что данный препарат, который планируется использовать для лечения больных с коронавирусом, не отличается от российских препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием.

Отметим, что КНР бесплатно передала России 68 800 упаковок этого лекарства в таблетках. Изначально оно предназначалось для лечения малярии, но неожиданно показало свою эффективность против вируса нового типа.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет», — заверили в ведомстве.

По данным портала coronavirus-monitor, на настоящий момент в России зафиксировано 36 880 случаев заражения коронавирусом, 313 человек умерли, 3080 пациентов выздоровели.

Ранее ИА Newstes сообщало, что правительство Российской Федерации вновь расширило список отраслей отечественной экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса.