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В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции

В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции

Столичные полицейские выписали протокол за нарушение бездомным мужчиной режима самоизоляции на дому. Об этом сообщает портал "Такие дела".

Нарушитель рассказал, что шел 13 апреля к девушке, у которой иногда стирает одежду. Возле ее дома его остановили полицейские и спросили, откуда и куда он идет.

"Сказали, что это нарушение режима [самоизоляции], так как я нахожусь дальше 100 метров от дома. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье. После чего [меня] посадили в полицейский автобус и увезли в участок", — рассказал бездомный.

В протоколе мужчине пришлось указать адрес комнаты, которую он арендовал 4 года назад. Ему выписали штраф за невыполнение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Ему грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Письмо о порядке обжалования в суде придет по указанному адресу — туда, где мужчина жил 4 года назад.

Глава московского филиала организации помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова после этой истории позвонила на горячую линию мэрии и попыталась узнать, как вести себя сейчас бездомным людям, но ответа не получила. С 15 апреля в столице стали обязательными пропуска для тех, кто передвигается по городу на личном или общественном транспорте.

Ранее похожая ситуация произошла в Сочи. Однако там полицейские не стали задерживать и штрафовать бездомного, а лишь ограничились разъяснительной беседой.

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По материалам: uposters.ru

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