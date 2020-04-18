В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции

Вадим Карасев

Столичные полицейские выписали протокол за нарушение бездомным мужчиной режима самоизоляции на дому. Об этом сообщает портал "Такие дела".

Нарушитель рассказал, что шел 13 апреля к девушке, у которой иногда стирает одежду. Возле ее дома его остановили полицейские и спросили, откуда и куда он идет.

"Сказали, что это нарушение режима [самоизоляции], так как я нахожусь дальше 100 метров от дома. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье. После чего [меня] посадили в полицейский автобус и увезли в участок", — рассказал бездомный.

В протоколе мужчине пришлось указать адрес комнаты, которую он арендовал 4 года назад. Ему выписали штраф за невыполнение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Ему грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Письмо о порядке обжалования в суде придет по указанному адресу — туда, где мужчина жил 4 года назад.

Глава московского филиала организации помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова после этой истории позвонила на горячую линию мэрии и попыталась узнать, как вести себя сейчас бездомным людям, но ответа не получила. С 15 апреля в столице стали обязательными пропуска для тех, кто передвигается по городу на личном или общественном транспорте.

Ранее похожая ситуация произошла в Сочи. Однако там полицейские не стали задерживать и штрафовать бездомного, а лишь ограничились разъяснительной беседой.

