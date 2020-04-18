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В Москве доля бессимптомных больных коронавирусом выросла до 60%

В Москве доля бессимптомных больных коронавирусом выросла до 60%

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За неделю доля заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно, увеличилась с 40 до 60 процентов. Об этом заявил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе «Время» на Первом канале.

«Количество это (выявленных случаев инфицирования) увеличивается, но надо сказать, что в основном за счёт бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40 процентов всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60 процентов бессимптомных вирусоносителей», — цитирует чиновника ТАСС.

Хрипун также отметил, что в столице ежесуточно выполняется около 18 тысяч тестов на COVID-19.

По данным на 18 апреля, в Москве зарегистрировано 20 754 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончалось 148 человек, вылечились 1679 пациентов. Всего в России 36 793 инфицированных, умерло 313.

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По материалам: pnp.ru

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