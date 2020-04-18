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В Москве продезинфицировали более 300 млн «квадратов» общественных пространств

В Москве продезинфицировали более 300 млн «квадратов» общественных пространств

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Москве в субботу, 18 апреля, прошла четвертая по счету масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, пишет РИА «Новости».

В ходе дезинфекции специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

«Особое внимание было уделено проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта», — подчеркнул заммэра.

Также были продезинфицированы общественные туалеты, объекты по обращению с отходами, территории МФЦ. В ряде мест обработку производили вручную.

В России, по информации оперативного штаба на 18 апреля, выявлено 36 793 случая заболевания, 3057 пациентов излечились, умерло 313 человек. В Москве за весь период зарегистрировано 20 754 случая заболевания, 1679 пациент выздоровел, 148 — скончались.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

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По материалам: pnp.ru

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