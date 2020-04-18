В Москве умер 21 человек с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве умер 21 человек с коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Все скончавшиеся пациенты имели подтвержденную пневмонию и положительные тесты на коронавирус. Возраст умерших — от 34 лет до 91 года.

У 34-летнего мужчины установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких», также у него была болезнь Пиквика. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. У шестерых был сахарный диабет второго типа. Отмечается, что один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.

Так, число скончавшихся с коронавирусом в России возросло с 273 до 294.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.