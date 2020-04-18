В России создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

Анастасия Иванова

Опытный образец нового комплекса, который позволяет скрытно и без остановок досматривать людей, планируется создать в 2021 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "РТИ" по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров.

"Мы находимся на завершающем этапе научно-исследовательской работы, в ходе которой мы добились подтверждения правильности наших подходов и путей реализации данного проекта. Перед нами стоит задача расширить функциональные возможности комплекса, в частности увеличить угол обзора объекта досмотра и внедрить новые компоненты нейронных сетей. Что касается опытного образца, то при условии отсутствия сдерживающих факторов через год и три месяца мы планируем его представить", - сказал Макаров.

Институт, по его словам, уже получает технические требования от заказчиков. "Заинтересованные в приобретении записываются на ранние продажи комплекса досмотра, несмотря на то, что окончательный прототип еще не создан. Заказчики понимают, что главные преимущества, отличающие нас от конкурентов в мире – это безостановочный и скрытый досмотр. Сейчас это не реализовано нигде. Разве что у Израиля есть что-то подобное, но низкое разрешение, с которым они работают, не позволяет использовать нейронные сети для распознавания предметов", - отметил собеседник агентства.