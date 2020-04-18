Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В России создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

В России создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

В России создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей
Опытный образец нового комплекса, который позволяет скрытно и без остановок досматривать людей, планируется создать в 2021 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "РТИ" по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров.

"Мы находимся на завершающем этапе научно-исследовательской работы, в ходе которой мы добились подтверждения правильности наших подходов и путей реализации данного проекта. Перед нами стоит задача расширить функциональные возможности комплекса, в частности увеличить угол обзора объекта досмотра и внедрить новые компоненты нейронных сетей. Что касается опытного образца, то при условии отсутствия сдерживающих факторов через год и три месяца мы планируем его представить", - сказал Макаров.

Институт, по его словам, уже получает технические требования от заказчиков. "Заинтересованные в приобретении записываются на ранние продажи комплекса досмотра, несмотря на то, что окончательный прототип еще не создан. Заказчики понимают, что главные преимущества, отличающие нас от конкурентов в мире – это безостановочный и скрытый досмотр. Сейчас это не реализовано нигде. Разве что у Израиля есть что-то подобное, но низкое разрешение, с которым они работают, не позволяет использовать нейронные сети для распознавания предметов", - отметил собеседник агентства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса
Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса
«Кремлевская принцесса» Галина Брежнева спилась и закончила дни в психушке
«Кремлевская принцесса» Галина Брежнева спилась и закончила дни в
Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 506
Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до
Президент поручил выделить регионам еще 36 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Президент поручил выделить регионам еще 36 млрд рублей на борьбу с
Трамп заявил о расследовании обстоятельств появления коронавируса
Трамп заявил о расследовании обстоятельств появления коронавируса
Россиянам раскроют тайны глубочайшего места на Земле и заговор банкиров в Okko
Россиянам раскроют тайны глубочайшего места на Земле и заговор
Трамп дал прогноз по числу жертв коронавируса в США
Трамп дал прогноз по числу жертв коронавируса в США
В России создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей
В России создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра
Covid-19 унес уже более 150 тыс. жизней: события ночи 18 апреля — EADaily
Covid-19 унес уже более 150 тыс. жизней: события ночи 18 апреля —
Путин и Макрон выразили настрой на сохранение развития сотрудничества
Путин и Макрон выразили настрой на сохранение развития сотрудничества
Народные приметы на раннюю и позднюю Пасху
Народные приметы на раннюю и позднюю Пасху
Объявлены финалисты детского «Голоса»
Объявлены финалисты детского «Голоса»

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

В филиале парка «Патриот» восстанавливают прародителя БМПТ «Терминатор»
В России создали радиомаяк для поиска приземлившихся космонавтов
Фрегат «Адмирал Макаров» выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море
Россия развернула в Крыму ракетные системы нового поколения