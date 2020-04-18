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В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку

В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринкуФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает 66.RU.

Попасть на мероприятие можно было по приглашению бывшего арт-директора местных кинотеатров «Салют» и «Колизей» Стаса Словиковского. Именно он разместил в социальных сетях сообщение, в котором заявил, что не обниматься и не общаться друг с другом — «совершенно невыносимо, неправильно и бесчеловечно».

«Поэтому зову всех свободолюбивых на партизанскую подпольную микровечеринку для своих», — написал Словиковский в своем обращении.

Время и место события не афишировались вплоть до его начала. По данным источника, посетившего вечеринку, в квартире собралось около 30 человек. Защитных масок на них не было.

По всей России, согласно данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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