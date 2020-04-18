В Ростовской области введут платные тесты на коронавирус

Вадим Карасев

В Ростовской области частные лаборатории начнут проводить тестирование на коронавирус со следующей недели. В данный момент проводится необходимая подготовительная работа, заявил прессе губернатор региона.

Разумеется, услуга будет платной, впрочем, о каких конкретно деньгах идет речь, пока неизвестно.

На территории Ростовской области бесплатное исследование на COVID-19 проводят пять лабораторий. Тестируются раз в неделю медработники, а также все, кому процедуру назначает врач. Но теперь можно будет пройти тест на коронавирус за собственные деньги по своему желанию.

Со слов Василия Голубева, в сутки ростовскими учреждениями осуществляется забор 1000 анализов на коронавирусную инфекцию. С начала объявленной ВОЗ пандемии на Дону провели 12598 тестов. Регион имеет 20-тысячный запас, который пополняется.