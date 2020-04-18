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В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам

В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникамФото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали инициативу переводов пожертвований на карты священникам. В церкви сложилась сложная финансовая ситуация из-за сокращения потока прихожан, заявил в пятницу, 17 апреля, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его слова приводит РИА Новости.

«Во многих храмах прихожане сами предложили священнику, чтобы он сказал номер своей или приходской карты. Они перечисляют, чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански», — рассказал Легойда. По его словам, священнослужители и их семьи живут «исходя из того, что мы жертвуем на поддержание прихода».

Легойда заявил, что тяжелая экономическая ситуация сказывается на храмах, и добавил, что в епархиях собираются поддерживать приходы.

16 апреля в РПЦ сообщили, что во время православной Пасхи церкви будут открыты в 43 из 85 регионов России — власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Такие меры ввели в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев это удалось сделать, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

По последним данным, общее число с начала эпидемии в стране превысило 32 тысячи. Всего в стране умерли 294 пациента, еще 2590 — выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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