Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В СБУ прокомментировали слова Геращенко о подготовке покушения на Авакова

В СБУ прокомментировали слова Геращенко о подготовке покушения на Авакова

В СБУ прокомментировали слова Геращенко о подготовке покушения на Авакова

Заместитель начальника Главного управления СБУ Виталий Маяков заявил об отсутствии доказательств подготовки покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, о котором ранее заявил замглавы МВД Антон Геращенко. По словам, Маякова, ему известно только о планах покушения на Адама Осмаева.

Такое заявление Маяков сделал в эфире одного из телеканалов, пишет «Лига».

«По поводу других лиц, на которых готовились покушения… Я, как следователь, оперирую доказательствами. В отношение Осмаева была поставлена задача, установлены определенные сроки, оплачен аванс за убийство. По поводу других лиц конкретные задачи на этот момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства на это время не собраны», — сказал Маяков.

В то же время Геращенко ранее сообщал, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на Авакова.

Напомним, что контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля. Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ РФ Егорова. Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозревать Шайтанова в работе на спецслужбу противника начали еще летом 2014 года, когда сотрудники СБУ отправлялись на операции и гибли.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Объявлены финалисты детского «Голоса»
Объявлены финалисты детского «Голоса»
Звезда «Черной пантеры» резко сбросил вес и заставил фанатов беспокоиться
Звезда «Черной пантеры» резко сбросил вес и заставил фанатов
Цена за баррель WTI упала до уровня 2002 года
Цена за баррель WTI упала до уровня 2002 года
Эксперты рассказали об обеспеченности России свободными нефтехранилищами
Эксперты рассказали об обеспеченности России свободными
Депутаты призвали Путина и Мишустина начать выплаты гражданам России
Депутаты призвали Путина и Мишустина начать выплаты гражданам России
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
У первого заболевшего коронавирусом в Севастополе осталось лишь 30% легких
У первого заболевшего коронавирусом в Севастополе осталось лишь 30%
Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: "Настоящая жизнь обязательно вернется ко всем нам"
Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: "Настоящая жизнь
Олег Майами: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела – живот»
Олег Майами: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего
Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»
Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»
Пасха 2020: что можно и что нельзя делать 19 апреля
Пасха 2020: что можно и что нельзя делать 19 апреля
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Антон Геращенко оставил должность советника Арсена Авакова
Аброськин рассказал о подготовке покушение на Авакова
СБУ объявила о поимке еще одного «российского шпиона»
В Верховной Раде рассказали о конфликте Порошенко и Авакова