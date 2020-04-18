В СБУ прокомментировали слова Геращенко о подготовке покушения на Авакова

Лидия Мартынова

Заместитель начальника Главного управления СБУ Виталий Маяков заявил об отсутствии доказательств подготовки покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, о котором ранее заявил замглавы МВД Антон Геращенко. По словам, Маякова, ему известно только о планах покушения на Адама Осмаева.

Такое заявление Маяков сделал в эфире одного из телеканалов, пишет «Лига».

«По поводу других лиц, на которых готовились покушения… Я, как следователь, оперирую доказательствами. В отношение Осмаева была поставлена задача, установлены определенные сроки, оплачен аванс за убийство. По поводу других лиц конкретные задачи на этот момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства на это время не собраны», — сказал Маяков.

В то же время Геращенко ранее сообщал, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на Авакова.

Напомним, что контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля. Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ РФ Егорова. Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозревать Шайтанова в работе на спецслужбу противника начали еще летом 2014 года, когда сотрудники СБУ отправлялись на операции и гибли.