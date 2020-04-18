В СПЧ поддержали новые меры президента РФ в связи с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: http://president-sovet.ru

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека поддержали новые президентские меры в отношении иностранцев и лиц без гражданства в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.



Согласно указу главы государства, с 15 марта по 15 июня 2020 года вводится автоматическое продление документов, разрешающих пребывание на территории РФ. В этот промежуток времени мигрантов можно брать без подтверждения продления патента на работу.

Член СПЧ, председатель постоянной комиссии по миграционной политике Татьяна Мерзлякова отметила, что автоматическое продление пребывания означает, что эти люди не будут ездить по учреждениям и стоять в очередях для того, чтобы продлить свое законное нахождение в стране.



Заместитель председателя Совета, глава комиссии по социальным правам Ирина Киркора считает, что решения в отношении иностранных граждан соответствуют серьезности эпидемиологической ситуации и демонстрируют понимание необходимости обеспечения прав мигрантов наравне с российскими гражданами в условиях режима самоизоляции.



"В новых мерах мы видим понимание необходимости ограничения передвижения не только своих граждан, но и граждан других государств, находящихся в России. Это правильное, логичное решение, нормализующее взаимоотношения между компаниями, привлекающими трудовых мигрантов и самими мигрантами", - заявила Ирина Киркора.

Член СПЧ Игорь Борисов отметил роль правозащитников и Федерации мигрантов России, чье эффективное взаимодействие повлияло на принятие решения об автоматическом продлении виз, вида на жительство, разрешения на временное проживание и других документов.



"Мы видим системную и комплексную работу по сдерживанию распространения коронавируса. Эта работа проводится среди всех групп населения и полностью отвечает гуманитарным требованиям и общечеловеческим стандартам соблюдения и обеспечения прав граждан. В СПЧ как раз до этого момента поступали обращения от трудовых мигрантов, иностранцев. Мы видели и отмечали проблемы, с которыми они сталкивались. Указ полностью отвечает сложившейся ситуации. Мы вместе с Федерацией мигрантов России пытались содействовать решению этих проблем", - рассказал Игорь Борисов.

