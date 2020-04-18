В Татарстане жителям запретили находиться в магазине без маски

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

С 20 апреля в Татарстане запрещено находиться в магазине без медицинской маски или другого средства защиты органов дыхания. Ограничение действует «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки», следует из поправок, внесённых правительством республики в постановление о мерах по борьбе с коронавирусом.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

«(Запрещается) с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», — сказано в постановлении.

Ранее власти Татарстана разрешили работу парикмахерских при условии выполнения ряда требований.

По данным на 18 апреля, в республике зарегистрировано 160 случаев заражения коронавирусом, вылечились 25 пациентов. С 30 марта в Татарстане введён всеобщий режим самоизоляции, ограничена работа ряда предприятий. Гражданам разрешено выходить на улицу только по ограниченному числу случаев, всего их 10. В частности, это посещение суда, банков, почты, доставка несовершеннолетних в (из) образовательные организации, посещение медицинской/ветеринарной организации, участие в похоронах, получение услуг в МФЦ.