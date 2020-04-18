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В знак солидарности. Узбекистан передал РФ 5 млн медицинских масок

В знак солидарности. Узбекистан передал РФ 5 млн медицинских масок
В Москву доставили гумпомощь из Узбекистана, самолет с грузом на борту приземлился в Шереметьево, сообщает РИА Новости.


"В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски", – отметили в секретариате вице-премьера правительства Алексея Оверчука.

Всего России будет передано пять миллионов медицинских масок, а также медицинская марля в целях борьбы с коронавирусом COVID-19. Самолет с гумпомощью встречали в Шереметьево представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития РФ.


сообщало, что Россия направит гумпомощь в Армению для борьбы с коронавирусом.
# Россия
По материалам: ria.ru

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