В знак солидарности. Узбекистан передал РФ 5 млн медицинских масок

Алексей Вольцев

В Москву доставили гумпомощь из Узбекистана, самолет с грузом на борту приземлился в Шереметьево, сообщает РИА Новости.





"В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски", – отметили в секретариате вице-премьера правительства Алексея Оверчука.

Всего России будет передано пять миллионов медицинских масок, а также медицинская марля в целях борьбы с коронавирусом COVID-19. Самолет с гумпомощью встречали в Шереметьево представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития РФ.

сообщало, что Россия направит гумпомощь в Армению для борьбы с коронавирусом.