Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»

Лидия Мартынова

В период самоизоляции певец вместе с супругой решил пообщаться с поклонниками через социальные сети. Валерий и Альбина вышли в прямой эфир, где рассказали о том, как проходит их карантин, какими растут наследники, а также семейных конфликтах.

54-летний Валерий Меладзе признался, что у сыновей совершенно другой характер. У них расходятся взгляды практически во всем, будь то кино, музыка или литература. Кроме того, мальчики предпочитают проводить время иначе, нежели когда-то было у Валерия и его брата.

По воспоминаниям музыканта, они с Константином любили смотреть фильмы про ковбоев и индейцев, а потом самостоятельно разыгрывали сцены из вестернов. Делали они это с использованием гладильной доски, которую не один раз ломали. Однако артист не жалеет о различиях в поколениях и во всем поддерживает наследников. «Я бы не выдержал, если бы наши дети были такими, как мы с Костей», — отметил Валерий.

Прокомментировал певец и недавнюю историю, затронувшую его брата. Несколько дней назад бывшая подопечная продюсера Анна Седакова высказала мнение относительно низкой популярности «ВИА Гры». По словам певицы, после того, как Константин сошелся с Верой Брежневой, он потерял всякий интерес к группе и попал «под каблук» супруги. Но, когда поклонники во время эфира попросили Валерия прокомментировать ситуацию, артист заявил, что совершенно не в курсе событий. «Мы не видели, а что она сказала?», — удивился Меладзе.

Зато музыкант с удовольствием поделился моментами из собственной личной жизни, рассказав о том, как уживается с женой. Валерий заметил, что в браке не удается обходиться без ссор, но главное, не ругаться, а пытаться разрешить ситуацию мирно. «Когда мы ссоримся, я первый иду на примирение, иногда Альбина это делает, конечно, и это очень приятно. Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять», — убежден исполнитель.

Артист не скрывает, он довольно темпераментный мужчина и часто может стать инициатором скандала. «Я иногда психую и превращаюсь в достаточно вредного зануду. Быть ревнивым — это нормально», — добавил Меладзе. Тем не менее, это не мешает паре существовать в гармоничных отношениях. «Мы много лет с Альбиной вместе и, слава богу, чувства наши не угасли», — поделился Валерий.

Джанабаева поддерживает мужа — певица уверена, что он человек мудрый и на него можно положиться. Сейчас возлюбленные проводят время вместе в загородном доме, где решили уединиться на время карантина.

Фото: Legion-Media, Instagram