Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»

Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»

Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»
В период самоизоляции певец вместе с супругой решил пообщаться с поклонниками через социальные сети. Валерий и Альбина вышли в прямой эфир, где рассказали о том, как проходит их карантин, какими растут наследники, а также семейных конфликтах.

54-летний Валерий Меладзе признался, что у сыновей совершенно другой характер. У них расходятся взгляды практически во всем, будь то кино, музыка или литература. Кроме того, мальчики предпочитают проводить время иначе, нежели когда-то было у Валерия и его брата.

По воспоминаниям музыканта, они с Константином любили смотреть фильмы про ковбоев и индейцев, а потом самостоятельно разыгрывали сцены из вестернов. Делали они это с использованием гладильной доски, которую не один раз ломали. Однако артист не жалеет о различиях в поколениях и во всем поддерживает наследников. «Я бы не выдержал, если бы наши дети были такими, как мы с Костей», — отметил Валерий. 

Прокомментировал певец и недавнюю историю, затронувшую его брата. Несколько дней назад бывшая подопечная продюсера Анна Седакова высказала мнение относительно низкой популярности «ВИА Гры». По словам певицы, после того, как Константин сошелся с Верой Брежневой, он потерял всякий интерес к группе и попал «под каблук» супруги. Но, когда поклонники во время эфира попросили Валерия прокомментировать ситуацию, артист заявил, что совершенно не в курсе событий. «Мы не видели, а что она сказала?», — удивился Меладзе. 

Зато музыкант с удовольствием поделился моментами из собственной личной жизни, рассказав о том, как уживается с женой. Валерий заметил, что в браке не удается обходиться без ссор, но главное, не ругаться, а пытаться разрешить ситуацию мирно. «Когда мы ссоримся, я первый иду на примирение, иногда Альбина это делает, конечно, и это очень приятно. Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять», — убежден исполнитель. 

Артист не скрывает, он довольно темпераментный мужчина и часто может стать инициатором скандала. «Я иногда психую и превращаюсь в достаточно вредного зануду. Быть ревнивым — это нормально», — добавил Меладзе. Тем не менее, это не мешает паре существовать в гармоничных отношениях. «Мы много лет с Альбиной вместе и, слава богу, чувства наши не угасли», — поделился Валерий. 

Джанабаева поддерживает мужа — певица уверена, что он человек мудрый и на него можно положиться. Сейчас возлюбленные проводят время вместе в загородном доме, где решили уединиться на время карантина.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить ее пол
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера рвется в бой — и другие новости
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР — МИД
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР —
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины

Еще по теме

Как Вера Брежнева и Альбина Джанабаева с мужьями проводят лето: день рождения Валерия Меладзе и отдых в Италии
Валерий Меладзе признался, что стеснялся своего отца
Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою посуду»
Альбина Джанабаева рассказала в интервью о муже Валерии Меладзе и сыновьях