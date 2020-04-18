Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы

Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы

Вот и подходят к концу Великий пост и Страстная неделя 2020 года. Начинается последний день воздержания и молитв перед долгожданным светлым праздником Пасхи Господней.

Помните, что сейчас бушует болезнь, из-за которой эксперты советуют оставаться дома. Ранее мы рассказывали о том, как справлять церковные праздники во время карантина. Если вы собирались на праздничную службу, лучше посмотреть прямую трансляцию из главного храма России дома.


История и смысл Великой субботы

Как известно, человеческая душа не исчезает после смерти. То же случилось и с душой самого Христа, тело которого было погребено в пятницу и лежало во гробе всю субботу. Душа его в этот день совершила сошествие в ад.

Считается, что Христос освободил от адских оков всех ветхозаветных мучеников, включая Адама и Еву. О сошествии в ад упоминается также и в ветхозаветных писаниях. Смысл этого дня состоит в том, чтобы напомнить нам, верующим людям, что Господь готов прощать нас за наши грехи и проступки. Каждый, кто хочет искупить вину и содеянные грехи, достоин того, чтобы попасть в царствие небесное.

Это великий день для православных верующих. Он не исполнен скорби так, как Страстная пятница, потому что все муки Христа остались позади, но все равно в этот день необходимо соблюдать строгий пост, ведь Воскрешение произойдет только завтра.


Традиции и приметы Великой субботы

18 апреля завершаются различные приготовления, покупаются продукты и готовятся праздничные блюда для разговения. Так как в это время все еще будет действовать запрет на посещение людных мест из-за карантина, стоит обратить внимание на то, что освятить куличи можно дома самостоятельно.

Не забывайте о соблюдении поста и чтении молитв. В этот день нужно постараться выполнять все предписания и правила воздержания. В течение дня можно посмотреть трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме, схождение Благодатного огня.

Вкушать скоромные продукты можно будет сразу после окончания вечерней службы. До вечера 18 апреля запрещено работать, делать домашние дела, убираться, готовить, а также запрещены увеселительные мероприятия, обиды, ссоры.

Согласно приметам, действующим в этот день, большая удача и счастье ждут людей, которые проведут весь день в молитве и отдыхе, а также смогут дождаться окончания торжественной службы. Также на Руси издревле верили в то, что ребенок, родившийся в Великую субботу, вырастет счастливым.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

У православных верующих начинается Страстная неделя
Какого числа будет Страстная неделя в 2020 году
Православные верующие встречают Великую субботу
У православных верующих началась Страстная неделя