Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы

Вадим Карасев

Вот и подходят к концу Великий пост и Страстная неделя 2020 года. Начинается последний день воздержания и молитв перед долгожданным светлым праздником Пасхи Господней.

Помните, что сейчас бушует болезнь, из-за которой эксперты советуют оставаться дома. Ранее мы рассказывали о том, как справлять церковные праздники во время карантина. Если вы собирались на праздничную службу, лучше посмотреть прямую трансляцию из главного храма России дома.

История и смысл Великой субботы

Как известно, человеческая душа не исчезает после смерти. То же случилось и с душой самого Христа, тело которого было погребено в пятницу и лежало во гробе всю субботу. Душа его в этот день совершила сошествие в ад.

Считается, что Христос освободил от адских оков всех ветхозаветных мучеников, включая Адама и Еву. О сошествии в ад упоминается также и в ветхозаветных писаниях. Смысл этого дня состоит в том, чтобы напомнить нам, верующим людям, что Господь готов прощать нас за наши грехи и проступки. Каждый, кто хочет искупить вину и содеянные грехи, достоин того, чтобы попасть в царствие небесное.

Это великий день для православных верующих. Он не исполнен скорби так, как Страстная пятница, потому что все муки Христа остались позади, но все равно в этот день необходимо соблюдать строгий пост, ведь Воскрешение произойдет только завтра.

Традиции и приметы Великой субботы

18 апреля завершаются различные приготовления, покупаются продукты и готовятся праздничные блюда для разговения. Так как в это время все еще будет действовать запрет на посещение людных мест из-за карантина, стоит обратить внимание на то, что освятить куличи можно дома самостоятельно.

Не забывайте о соблюдении поста и чтении молитв. В этот день нужно постараться выполнять все предписания и правила воздержания. В течение дня можно посмотреть трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме, схождение Благодатного огня.

Вкушать скоромные продукты можно будет сразу после окончания вечерней службы. До вечера 18 апреля запрещено работать, делать домашние дела, убираться, готовить, а также запрещены увеселительные мероприятия, обиды, ссоры.

Согласно приметам, действующим в этот день, большая удача и счастье ждут людей, которые проведут весь день в молитве и отдыхе, а также смогут дождаться окончания торжественной службы. Также на Руси издревле верили в то, что ребенок, родившийся в Великую субботу, вырастет счастливым.