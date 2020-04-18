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Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских врачей

Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских врачейФото: Вадим Брайдов / РИА Новости

Поступок врачей, которые сбежали из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, является неэтичным. Их действия осудил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, пишет РИА Новости.

«Они [медики] не совсем этично поступили в условиях карантина, в отношении этих лиц проводятся ряд ограничительных мероприятий», — сообщил российский чиновник. По его словам, в настоящий момент власти проводят в регионе мероприятия по недопущению распространению коронавирусной инфекции.

Ранее 18 апреля стало известно, что из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал. Как отметили в прокуратуре Башкирии, медики не дождались результатов анализов на коронавирус.

По последним данным, в Башкирии зарегистрировано 252 случая заражения вирусом, причем 54 из них — в РКБ. Роспотребнадзор назвал медучреждение очагом распространения коронавируса в регионе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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