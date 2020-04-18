Володин поздравил хореографа Владимира Васильева с днем рождения

Лидия Мартынова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения артиста Владимир Васильева, отметив, что хореограф является гордостью советского и российского балета.

"Вы — гордость советского и российского балета, артист, обладающий уникальным талантом и даром перевоплощения. Ваши искусство танца, хореографическое и актерское мастерство покорили любителей балета в нашей стране и за рубежом", — цитирует слова Володина официальный сайт Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что уважение вызывают вклад артиста в сохранение традиций и развитие балетной школы России, его педагогическая и общественная работа, и пожелал Васильеву здоровья, счастья и "всего самого доброго".