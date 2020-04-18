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Возлюбленная запретила другой девушке общаться с ее парнем и опозорилась

Возлюбленная запретила другой девушке общаться с ее парнем и опозориласьФото: Alexander Koerner / Getty Images

Блогерша из TikTok опубликовала запись телефонного разговора с девушкой, которая потребовала перестать общаться с ее парнем. Пользовательница с ником cirtsinaaaaaaaaaa объяснила, что это была возлюбленная ее брата, но та не знала об их родственных связях и опозорилась. Видео набрало более 25 миллионов просмотров.

По словам блогерши, другая девушка позвонила с телефона ее брата. Она пожаловалась, что увидела текстовые сообщения и их совместные фото. «Я в курсе, что вы близки. Я была бы очень признательна, если бы ты просто перестала с ним общаться. Мне очень некомфортно от того, насколько вы близки», — заявила возлюбленная.

После разговора о запрете совместного общения пользовательница TikTok решила уточнить, о ком именно идет речь. Девушка сказала, что это касается ее бойфренда Стивена. На это блогерша ответила, что Стивен — ее брат. После этих слов разговор между ними закончился.

Видео также было опубликовано на Reddit. В комментариях многие удивились поведению девушки брата. Юзеры отмечали, что ему стоит обдумать, надо ли продолжать оставаться в таких отношениях, где возлюбленная втайне читает переписку на его личном смартфоне. «Сестра помогла ему избежать беды. Подруга могла извернуться и выйти сухой из воды, но ее моментальный отказ от дальнейшего общения лишь усилил сигнал тревоги [о скором окончании этих отношений]», — считает JoshTheBear_.

Ранее другая пользовательница TikTok приняла участие в челлендже #KissingYourBestFriend («Поцелуй своего лучшего друга»), но столкнулась с негативной реакцией друга, в которого была тайно влюблена. Его реакцию она показала в снятом ролике.

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По материалам: lenta.ru

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