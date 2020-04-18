Возвращаются к клиентам. В Татарстане разрешили работу парикмахерских

Влада Некрасова

Правительство Татарстана разрешило работать парикмахерским в условиях режима самоизоляции, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

"Внести в постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта… следующие изменения: в подпункте "г" пункта 4: дополнить словами ", за исключением оказания:"; дополнить абзацем следующего содержания: "с 20.04.2020 парикмахерских услуг", – говорится в документе.

Сотрудникам перед началом работы предписано измерять температуру и спрашивать о наличии симптомов ОРВИ, не допускать до работы лиц с признаками заболеваний, а также проводить дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники, поверхностей с применением дезинфицирующих средств не менее трех раз в день, разместить в общедоступных местах информацию о профилактике ОРВИ, по окончании рабочего дня проводить влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств.

сообщило, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал постепенно разрешать малому и среднему бизнесу восстанавливать работу при соблюдении ряда условий.