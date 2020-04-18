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Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски

Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маскиКадр: Доктор Комаровский / YouTube

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски, которую следует носить при выходе из дома в условиях пандемии коронавируса. Видео с рекомендациями опубликовано на его YouTube-канале.

По мнению специалиста, необходимости обрабатывать маску особенным образом, в частности кипятить, гладить или греть в микроволновке, нет. Он считает, что ее можно просто промыть мыльной водой.

Кроме того, Комаровский рекомендовал «копить» использованные защитные маски в полиэтиленовом пакете в течение нескольких дней, а затем положить их все в емкость и постирать вручную с чистящим средством. После этого маски можно просушить и надевать повторно.

Доктор подчеркнул, что указанный метод не подтвержден экспертами, однако им можно пользоваться в том случае, если каждый раз покупать новую маску — дорого. «Лучше так, чем ходить без них», — заключил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал желающим уволиться из страха заразиться коронавирусом врачам подумать о том, находятся ли они в группе риска. «Если вам за 60, если у вас ожирение, курение, гипертоническая болезнь, вы должны уходить», — заявил доктор. Он добавил, что медик всегда должен быть уверен в собственной безопасности.

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По материалам: lenta.ru

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