"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс

Анастасия Иванова

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть Донбасс после того, как оттуда "выйдут войска", делаются с расчетом на внутреннего потребителя, чтобы получить поддержку у "партии войны", заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов РИА Новости.

"Все, что говорит Зеленский, выглядит нелепо. Российских войск там нет. Выйти на границу с Россией можно только, начав масштабные боевые действия против ополченцев Донбасса. Но военный итог такой операции может оказаться для Киева плачевным", – сказал Олег Морозов.

Заявление о возвращении Донбасса, противоречащее Минским соглашениям, Владимир Зеленский сделал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером". По словам сенатора, украинский лидер демонстративно "опрокидывает" Минские соглашения и "дает понять, что не будет их выполнять".

"Для Киева это безоговорочное политическое поражение, так как иного пути к миру на Донбассе нет. А значит, все, что говорит Зеленский, предназначено для внутриукраинского потребления, чтобы получить политическую поддержку "партии войны", – добавил парламентарий.

При этом Морозов допустил, что Зеленский не против отмены "нормандского формата" и окончательного отделения Донбасса от Украины, "хотя и бьет в военные барабаны".

ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Власти Украины в апреле того же года начали против них военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Владимир Зеленский прокомментировал обмен пленными между ДНР и Украиной.