"Выведут войска и мы зайдем": Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе закончится в том случае, если Украина получит доступ к оккупированным территориям, поможет находящимся там людям, получит контроль над границей и проведет выборы. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Большой результат — вернем наши территории. Будет вывод войск, незаконных вооруженных формирований, обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там пройдут выборы. Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, что это очень важно, но важно получить свою территорию, прежде всего», — сказал Зеленский, указав, что хотел бы иметь доступ к оккупированной территории и находящимся там людям, судьба многих из которых пока неясна.

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — отметил он.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял о том, что правительство рассчитывает провести выборы на Донбассе одновременно с голосованием в других регионах Украины. Согласно закону, они должны пройти 31 октября 2020 года.

Кроме того, сам Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую и Запорожскую области сообщал о том, что правительство работает над тем, чтобы согласовать новые участки разведения сил на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время выступления в эфире программы «Свобода слова» президент также затронул темы отмены карантина, ситуации с коронавирусом и кредитов МВФ.