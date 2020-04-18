Wanted: новинки органического бренда Evolve Organic Beauty

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — линейка новой для России марки Evolve Organic Beauty. С недавних пор в магазине Foam можно купить масла для лица, сыворотки для волос с аргановым маслом, натуральные шампуни и другие органические средства ухода за кожей, создаваемые вручную в собственной лаборатории марки в Хартфордшире.

Британский бренд органической косметики был основан Лаурой Рудоу, англичанкой с румынскими корнями, в 2009 году. Она открыла небольшое производство в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии.

Первое время марка была очень маленькой и работала с местным партнером-производителем. С 2014 года появилась отдельная студия, где все средства производятся вручную в небольших партиях, чтобы сохранить свежесть и максимизировать пользу ключевых компонентов — масел.

Над созданием косметики работают 20 человек, а Лаура лично проверяет каждый ингредиент на соответствие стандартам качества.

Средства не тестируются на животных, не имеют компонентов животного происхождения (подходят для веганов) и сделаны с заботой об окружающей среде. Все упаковки созданы из переработанных материалов: стеклянные баночки — из полностью переработанного стекла, а картонные коробки — из переработанной бумаги. Пластиковые компоненты включают PET-пластик на 75—100% (этот вид пластика полностью подлежит последующей переработке). Печать осуществляется на чернилах с растительной основой, не содержащих токсичных компонентов.

Одним словом, все по экостандартам. Бренд предпочитает использовать натуральные и органические местные компоненты, а экзотические закупает в форме порошков, чтобы на их транспортировку не тратились лишние ресурсы.

Марка абсолютно честна со своими поклонниками, поэтому на упаковке каждого средства указывает процент содержания органических и натуральных компонентов. Продумано все до мелочей: в скрабах не микрогранулы пластика (которые так любят добавлять многие марки в качестве абразивных частиц), а натуральные эксфолианты — сахар и переработанные зерна черники.

Выбрали топ-5 самых интересных продуктов бренда

Бальзам для очищения кожи Gentle Cleansing Melt (2 550 руб.)

Он на 100% натуральный, на 99% органический и обладает удивительным нежным ванильным ароматом. По текстуре это что-то среднее между бальзамом и желе, для использования достаточно капли размером с ноготь мизинца.





Благодаря натуральному сахарному экстракту при контакте с водой средство превращается в легкое молочко и быстро смывается, не оставляя на коже ощущения сухости или стянутости.

Бальзам без проблем удалит макияж и прекрасно работает в качестве SOS-маски (спасибо экстракту баобаба с витаминами А и С, которые улучшают эластичность кожи и восстанавливают ее).





Бальзам для губ Lip Treat (1 450 руб.)

Хорошо, что этот продукт на 100% натуральный, потому что он невероятно аппетитно пахнет (словно шоколадка с апельсиновой цедрой). Так и хочется взять ложку и съесть его как десерт.

Несмотря на классный аромат и эффективный состав (органическое масло ши и какао), к сожалению, у этого средства уж слишком густая текстура. Оно не содержит воска и при нанесении превращается в масло, которое в конечном итоге исчезает с поверхности губ быстрее, чем хотелось бы. Впрочем, даже несмотря на это, баночка объемная (целых 30 мл) и со своей задачей бальзам справляется.





Дезодорирующий крем Cotton Fresh Deodorant Cream (1 350 руб.)

Все больше тех, кто отказывается от традиционного антиперспиранта в пользу натуральных средств против пота. Они не содержат вредных компонентов (в том числе солей алюминия), поэтому подходят для чувствительной кожи и не вызывают раздражения.





Натуральные дезодоранты выпускаются не только в виде спрея, пудры или ролика, но и в формате крема. Так, средство от Evolve Organic Beauty обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, абсорбирует пот и подходит в качестве ухода после бритья.

В составе — масло ши, кокосовое масло и гидрокарбонат натрия (натуральный нейтрализатор неприятного запаха и абсорбент влаги).

Очищающая и обновляющая маска Radiant Glow Mask (2 750 руб.)

Какао-бобы, масло сладкого миндаля, ваниль и голубика — нет, это не рецепт брауни, а универсальная маска. Она делает все для очищения, отшелушивания, питания и разглаживания кожи и в то же время пахнет как самый вкусный шоколадный десерт.

Эта маска не высыхает, как традиционные средства с глиной в составе, она легко смывается, оставляя кожу сияющей и нежной.





Средство подойдет для обладательниц всех типов кожи, но вот людям с чувствительной кожей все-таки следует проявлять осторожность, так как абразивные частицы довольно крупные и могут вызвать раздражение.

Сыворотка Hyaluronic Serum 200 (3 550 руб.)

Классическая сыворотка на все времена с 200 мг гиалуроновой кислоты с низкой молекулярной массой и экстрактом граната. Средство увлажняет кожу, разглаживает морщинки и придает свежий вид. Обладает ненавязчивым ароматом розы. Настоящий глоток воды для пересохшей кожи!

Используйте сыворотку перед любым увлажняющим кремом, и это избавит от всех признаков обезвоживания.





Купить средства марки можно в онлайн-магазине Foam или в московском магазине по адресу: 4-я Тверская-Ямская, 26/8.